Il Cesena Fc rende omaggio a Veglia. Aiello: “Una persona di straordinaria umanità”

Appresa la notizia della scomparsa di Davide Veglia, il Cesena Fc gli ha reso omaggio in una nota: “Il Cesena FC partecipa con commozione al dolore per l’improvvisa e prematura scomparsa di Davide Veglia. Socio del club bianconero dal 2018 e tra i principali sostenitori del progetto “Museo Bianconero”, fin dal suo arrivo in Romagna Davide si è sempre distinto per passione, gentilezza e rispetto non solo nei confronti della società, ma anche verso tutta la comunità bianconera. In questo momento di profonda tristezza, sconvolti dal dolore per questa tragica perdita, tutto il Cesena FC desidera esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia Veglia”.

“Siamo profondamente addolorati, - ha dichiarato il presidente bianconero John Aiello - perché perdiamo un amico, una persona di straordinaria umanità e gentilezza ed una parte della nostra famiglia. Una persona che, nonostante la lontananza fisica da Cesena, amava questi colori, questa squadra e tutto ciò che la Romagna rappresenta. Ci uniamo al dolore della famiglia di Davide ed il suo ricordo vivrà per sempre nel nostro cuore ed in quello di tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo”.