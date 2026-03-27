Tragedia in mare in Florida: muore Davide Veglia, ex socio del Cesena Fc, addio all’italo-americano innamorato del Cavalluccio

Tragedia in Florida, muore Davide Veglia, 56enne ex socio italo-americano del Cesena Fc. Il 56enne Veglia ha perso la vita in un incidente in mare, durante una uscita col gommone insieme al figlio 14enne Lorenzo, ricoverato in ospedale con un braccio fratturato. L’incidente mortale mercoledì sera a Biscayne Bay in Florida, quando negli Stati Uniti erano passate da poco le 20. Una imbarcazione ha travolto la piccola barca di Veglia per poi non fermarsi per prestare soccorso. Secondo le autorità della Florida, potrebbe trattarsi di una barca lunga tra i 20 e i 30 piedi, di colore blu scuro con fondo nero. Veglia e il figlio si trovavano su un piccolo gommone di circa 2 metri in un canale vicino a Miami Beach quando la barca più grande li ha colpiti, scaraventandoli in acqua.

Due testimoni hanno raccontato di aver sentito le disperate richieste di aiuto del ragazzo. Hanno subito chiamato i soccorsi e cercato di aiutarlo mentre rimaneva a galla accanto al padre, che era incosciente.

Entrambi sono stati portati in ospedale, dove Veglia è stato dichiarato morto.

Davide Veglia, fondatore della Abts Service, aveva fatto fortuna grazie alla sua grande abilità di imprenditore nel campo dell’organizzazione dei convegni medici in tutto il mondo. Grande appassionato di calcio, si era avvicinato alla compagine del Cesena Fc dopo il fallimento del club bianconero, introdotto dal suo grande amico Gianni Rovereti. Veglia era così entrato nel gruppo guidato dal presidente Corrado Augusto Patrignan: dopo il passaggio di proprietà a Jrl, aveva assunto un ruolo più defilato, rimanendo però coinvolto nel mondo del Cesena attraverso l’associazione “Museo bianconero”, con tante idee per creare un museo dedicato alla storia del Cavalluccio.

L’intervista del 2018: “A Cesena si può fare qualcosa di bello”.