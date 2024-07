Il Cesena annuncia l’ingaggio di Curto in difesa

Tutto confermato e il Cesena ha annunciato l’ingaggio del difensore Marco Curto in una nota: “Cesena FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dalla società Como 1907 le prestazioni sportive del difensore Marco Curto. Classe 1999, Curto cresce nel settore giovanile del Milan, prima di unirsi alla formazione Primavera dell’Empoli. Nell’estate del 2019 passa alla Virtus Verona, società con la quale esordisce tra i professionisti, mentre l’anno seguente si trasferisce al Südtirol, conquistando la promozione in Serie B e disputando più di 100 partite con la maglia degli altoatesini. All’inizio della scorsa stagione si unisce al Como, tra le cui fila colleziona 25 presenze nell’ultimo Campionato di Serie BKT, risultando uno dei protagonisti della promozione in Serie A dei lariani”.