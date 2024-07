Calciomercato: Curto ha raggiunto alle 21 il ritiro del Cesena ad Acquapartita, Ceesay è atterrato a Bologna con oltre due ore di ritardo

Serata movimentata in casa Cesena, con il difensore centrale Marco Curto che è arrivato alle 21 nel ritiro di Acquapartita e con Joseph Ceesay che è atterrato a Bologna alle 22.18 con oltre due ore di ritardo sul piano di volo. Curto, sbarcato all’ora di pranzo in Italia dalla Spagna (dove era in ritiro con il Como neopromosso in Serie A), è arrivato nel pomeriggio a Cesena, ha sostenuto le visite mediche, è passato dallo stadio per firmare il contratto annuale (la formula è quella del prestito con opzioni di riscatto) e poi è partito verso Acquapartita, dove è arrivato alle ore 21, il tempo per conoscere i nuovi compagni, cenare e parlare un po’ con il tecnico Mignani. Curto, che sarà annunciato martedì mattina dal club bianconero, potrebbe giocare qualche minuto nel test amichevole in programma martedì alle ore 17.30 ad Acquapartita contro la Primavera di Nicola Campedelli.

Un po’ più burrascoso l’arrivo di Joseph Ceesay. Vista la vicinanza tra Malmö, città della squadra per cui giocava, e la capitale danese Copenhagen (30 minuti di auto lungo il Ponte di Öresund), Ceesay ha preferito partire da lì. Peccato che il volo Ryanair 2677 sia partito con due ore di ritardo, alle 19.50 anziché alle 17.50. E così, l’autista che il Cesena ha inviato all’aeroporto Marconi di Bologna a prelevarlo ha dovuto attendere oltre due ore: il volo con a bordo Joseph Ceesay è infatti atterrato alle 22.18 anziché alle 20 come previsto. L’esterno destro dormirà questa notte a Cesena e domattina si sottoporrà alle visite mediche. Se non ci saranno intoppi (è fermo dal 12 maggio in seguito ad una lesione muscolare al quadricipite della coscia destra rimediata quando vestiva la maglia del Norrköping), nel pomeriggio salirà ad Acquapartita per fare la conoscenza dei nuovi compagni. Ceesay è alla seconda esperienza italiana, ma la prima, a gennaio di quest’anno, terminò ancor prima di iniziare in quanto il Malmö non accettò le condizioni dell’Hellas Verona, con cui l’esterno destro aveva già trovato l’accordo e aveva già sostenuto le visite mediche, e così Ceesay fu costretto a tornare in Svezia.