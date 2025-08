Gli ultras del Cesena: “Saltiamo l’amichevole, sabato c’è la nostra festa”

“Vista la linea intrapresa nel non presenziare alle amichevoli pre-campionato, la festa proseguirà regolarmente come da programma anche nella serata di sabato 9”. Così gli ultras del Cesena, che sabato sera diserteranno il Manuzzi (si gioca Cesena-Japan University) in ossequio a “Bianconeri in festa” in programma da venerdì 8 a lunedì 11 agosto a Case Castagnoli. Tutte le sere dalle 18 alle 24 musica, dj-set e stand gastronomici. Il programma dei concerti: Venerdì 8 agosto – Roxy Bar, sabato 9 agosto Mama Mouse, domenica 10 agosto Caracoles, lunedì 11 agosto Magic Queen.