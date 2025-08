Cesena-Japan University: i prezzi dell’amichevole di sabato al Manuzzi

Sarà l’Orogel Stadium - Dino Manuzzi il teatro dell’ultima amichevole precampionato del Cesena, che sabato 9 agosto alle ore 20.30 scenderà in campo per affrontare la selezione della Japan University Football Association.

La formazione giapponese è una rappresentativa composta dai migliori giocatori universitari del paese nipponico, nazione che ha trionfato nell’edizione 2023 delle Universiadi, conquistando così la sua settima vittoria all’interno di questa competizione nella disciplina calcistica.

A partire da martedì 5 agosto si potranno acquistare i biglietti per l’amichevole contro la JUFA, disponibili sul circuito Vivaticket sia online che nei punti vendita abilitati, oltre che presso il Coordinamento Clubs Cesena al prezzo unico di 5 euro per il settore Curva Mare e 10 euro per il settore Tribuna (senza distinzioni tra Laterale e Centrale), esclusi 2 euro di diritti di prevendita. Per questa partita non sarà possibile accedere al settore Distinti.