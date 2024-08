Diretta Cesena-Catanzaro 2-0 live FINALE

NOTE: spettatori 11.870 (7.889 abbonati, 3.981 paganti) per un incasso di 122.514,17 euro. Angoli 2-2.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Scognamillo, Antonini, Bonini; Cassandro (10’ st Turicchia), Pompetti, Petriccione (10’ st Pontisso), Pagano (10’ st Volpe), Ceresoli (15’ st Seck); Iemmello, Pittarello (29’ st Biasci). In panchina: 1 Dini, 2 Piras, 23 Brighenti, 32 Krajnc, 45 Buso, 63 Rafele. Allenatore Fabio Caserta

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Curto, Ciofi, Mangraviti; Adamo (48’ st Ceesay), Calò (22’ st Francesconi), Bastoni, Donnarumma (51’ st Celia); Berti, Kargbo (22’ st Antonucci); Shpendi. In panchina: 33 Klinsmann, 93 Siano, 19 Prestia, 26 Piacentini, 73 Pieraccini, 32 Castorri, 71 Manetti, 92 Coveri. Allenatore: Michele Mignani.

Finisce qui: Cesena batte Catanzaro per 2-0.

51’ st Celia per Donnarumma, recupero prolungato di due minuti.

48’ st. Ceesay per Adamo.

46’ st. IL VAR ANNULLA IL 2-1 AL CATANZARO. Cross di Turicchia per Bonini, che in area trova la conclusione vincente, ma dopo controllo Var l’arbitro annulla per fallo di mano dello stesso Bonini.

46’ st. Cinque minuti di recupero.

45’ st. Shpendi recupera in pressione, corsa verso la porta e destro respinto da Pigliacelli.

43’ st. Altro fallo tattico di Seck su Antonucci, l’arbitro incredibilmente non tira fuori il secondo giallo.

42’ st. Palla pericolosa al centro deviata su Iemmello, che gira col mancino non trovando la porta per centimetri.

40’ st. Meraviglioso Shpendi: corre 50 metri, resiste a Pontisso e si guadagna un preziosissimo corner.

38’ st. Antonucci cerca di involarsi in contropiede, fallo tattico di Seck e giallo inevitabile.

36’ st. Bastoni prova la conclusione dalla distanza, potente ma centrale.

33’ st. Ammonito Iemmello per proteste.

31’ st. Azione meravigliosa del Cesena, che partendo dalla propria trequarti arriva verso la porta con una fitta rete di passaggi: Adamo, liberato al tiro da una sovrapposizione di Donnarumma, non trova di un soffio la porta con un mancino a giro.

29’ st. Ultimo cambio nel Catanzaro: Biasci sostituisce Pittarello

28’ st. Secondo cooling break al Manuzzi.

25’ st. Punizione Catanzaro, Pontisso scodella sulla sinistra, uscita a vuoto di Pisseri sul lob di Iemmello, a porta vuota Volpe di testa verso Seck, Curto ribatte il tiro e Mangraviti allontana.

24’ st. Intervento scomposto di Curto su Volpe, ammonito.

24’ st. Azione insistita del Catanzaro, batti e ribatti in area risolto da un super Adamo.

22’ st. Nel Cesena Antonucci per Kargbo e Francesconi per Calò

21’ st. Pontisso in area mette al centro per Volpe, anticipo provvidenziale di Mangraviti.

20’ st. Cross dalla destra di Turicchia deviato verso la porta da Donnarumma, pronto e attento Pisseri.

15’ st. Seck per Ceresoli nel Catanzaro.

14’ st. Intervento ruvido di Mangraviti su Pittarello, giallo anche per lui.

11’ st. Shpendi si divora il 3-0: servito alla grande da Bastoni, il 9 bianconero controlla in area ma spara su Pigliacelli.

10’ st. Triplo cambio nel Catanzaro: Volpe per Pagano, Pontisso per Petriccione e Turicchia per Cassandro.

7’ st. Numero di Berti su Petriccione, il 14 avanza fino ai 20 metri e serve Shpendi che rientra sul mancino per una conclusione deviata in corner da Bonini.

5’ st. Intervento giudicato da giallo di Calò su Cassandro, secondo ammonito nel Cesena.

2’ st. RADDOPPIO DEL CESENA! Splendido cross di Kargbo dalla sinistra e inserimento perfetto di Adamo che di testa batte Pigliacelli.

1’ st. Parte la ripresa, primo pallone per il Catanzaro.

Finisce qui il primo tempo, Cesena al riposo sull’1-0.

46’ pt. Tre minuti di recupero. Grosse proteste di Kargbo per un fallo ai suoi danni di Cassandro non ravvisato dall’arbitro Collu. Mezzo parapiglia tra il sierraleonese e Antonini che porta al giallo per entrambi.

43’ pt. A un passo dal raddoppio il Cesena: Bastoni ruba a Scognamillo e si invola sulla sinistra, palla dentro per Kargbo e grande intervento di Pigliacelli che poi è lesto a bloccare la palla prima dell’arrivo di Shpendi.

41’ pt. Grossa chance per gli ospiti: Bonini trova Pittarello messo giù, la palla diventa buona per Ceresoli che si presenta davanti a Pisseri, gran botta mancina e super riflesso del portiere del Cesena. Sul corner seguente schema che porta al tiro dai 16 metri Iemmello, destro sul fondo.

38’ pt. Shpendi ruba palla in linea di fondo a Scognamillo, cross sul secondo palo verso Donnarumma che finta il mancino al volo e rientra sul destro subendo il recupero della difesa ospite, sul prosieguo dell’azione palla a Kargbo per una conclusione ribattuta.

37’ pt. Lancio dalle retrovie di Antonini, errore di Curto che di fatto serve Iemmello, destro dalla distanza sul fondo.

36’ pt. Punizione da poco più di 20 metri per il Cesena, batte Calò che cerca il primo palo spedendo a lato.

31’ pt. Appoggio di Curto per Calò, destro dalla distanza che supera la porta.

30’ pt. Kargbo accelera verso il fondo, palla forte e bassa rasoterra raccolta facilmente da Antonini.

25’ pt. Percussione di Ceresoli sulla sinistra, ottimo intervento di Ciofi che guadagna anche la rimessa laterale. Cooling break al Manuzzi.

20’ pt. Convalidata la rete di Kargbo, tenuto in gioco da Scognamillo al momento dell’assist di Berti.

19’ pt. Check del var.

18’ pt. GOL DEL CESENA! Recupero ai 40 metri di Ciofi perfezionato da Berti, uno-due con Shpendi, palla dentro del 14 per Kargbo che da pochi passi porta in vantaggio i bianconeri.

17’ pt. Palla lunga di Bastoni, intervento maldestro di Scognamillo che favorisce Shpendi, destro sbilenco da fuori area e palla sul fondo.

14’ pt. Lancio pericoloso dalle retrovie di Antonini verso Pittarello, un’ottima diagonale di Adamo evita che l’ex bianconero si presenti palla al piede davanti a Pisseri.

12’ pt. Schema su punizione, Pompetti calcia male e la sua parabola finisce comodamente tra le braccia di Pisseri.

5’ pt. Tiro-cross insidioso di Bastoni leggermente deviato da Scognamillo, palla che attraversa pericolosamente l’area del Catanzaro per poi spegnersi in fallo laterale.

3’ pt. Prima grande sgasata di Kargbo, che guadagna l’area ma viene fermato sul più bello da Antonini. Sul prosieguo Berti per Calò, mancino dai 16 metri di poco a lato.

1’ pt. Si comincia, primo pallone per il Cesena che attaccherà sotto la Curva Mare.

Squadre che fanno il loro ingresso in campo. Minuto di silenzio in onore di Sven Goran Eriksson.