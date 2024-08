Il Cesena ufficializza il prestito di Ogunseye all’Arezzo e saluta De Rose: l’ex capitano raggiunge Toscano a Catania

Il Cesena ha appena ufficializzato la cessione all’Arezzo “a titolo temporaneo con diritto di opzione dell’attaccante Roberto Ogunseye. Il club ringrazia Roberto per la professionalità e l’impegno mostrato durante la sua esperienza in bianconero, augurandogli le migliori fortune per la sua nuova avventura professionale”.

Ma, notizia degli ultimi minuti, Fabio Artico ha lasciato intendere di essere sul punto di cedere a titolo definitivo Francesco De Rose al Catania. Il Cesena contribuirà all’ingaggio dell’ex capitano, che stasera sarà al Manuzzi per salutare i compagni di questi ultimi due anni e i tifosi e domani raggiungerà Mimmo Toscano in Sicilia.