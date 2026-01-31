Diretta Avellino-Cesena 0-0 live

Cesena Calcio
  • 31 gennaio 2026
Diretta Avellino-Cesena 0-0 live

AVELLINO-CESENA 0-0

AVELLINO (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Enrici, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Palmiero, Sounas, Sala; Biasci, Patierno. In panchina: 1 Iannarilli, 53 Sassi, 19 Reale, 21 Armellino, 78 Milani, 39 Besaggio, 45 Pane, 7 Tutino, 10 Russo, 11 D’Andrea. Allenatore: Raffaele Biancolino.

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini, Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Frabotta; Shpendi, Olivieri. In panchina: 39 Fontana, 40 Ferretti, 16 Amoran, 18 Guidi, 23 Magni, 6 Arrigoni, 35 Zamagni, 70 Francesconi, 29 Diao, 75 Galvagno. Allenatore: Michele Mignani.

ARBITRO: Di Marco di Ciampino.

NOTE: Spettatori 8.000 circa. Angoli 1-0 per l’Avellino.

4’ pt. Klinsmann mette in corner un cross di Sounass destinato a Missori, partito in evidente fuorigioco. Concesso l’angolo con Palumbo che scambia e poi calcia in porta: Klinsmann blocca sereno il tiro alto e centrale

3’ pt. TRAVERSA DI OLIVIERI. Cesena a un passo dal gol, ma il sinistro di Olivieri dal limite, su assist di Berti, si schianta contro la traversa. E’ il 12° legno della stagione

2’ pt. Sessanta secondi e prima chance per il Cesena: Frabotta sfonda e crossa, Olivieri va di testa ma non la colpisce bene e non trova la porta

1’ pt. Si parte. Primo pallone per l’Avellino

Tutto pronto al Partenio

In avvicinamento alla palla al centro, sotto la curva dei tifosi di casa è stata deposta una corona di fiori per Sharon Maccanico, campionessa di hip hop avellinese scomparsa in Nuova Zelanda.

In corso il riscaldamento delle squadre

Avellino con Patierno titolare in attacco e Tutino in panchina.

Segnali della mattinata confermati: Jalen Blesa va in tribuna e poi si trasferirà in Portogallo

Temperatura di 12° e cielo nuvoloso sullo stadio Partenio. Non è prevista pioggia. Il terreno di gioco appare in perfette condizioni.

Il Cesena scende ad Avellino (ore 15) per rialzare la testa dopo l’immeritato stop casalingo contro il Bari. Verso la volata finale di mercato, in attesa delle ufficializzazioni degli arrivi di Cerri in attacco e Corazza sulle corsie laterali, la rosa ancora non è stata rinforzata e c’è il dubbio legato a Blesa, che appare sul piede di partenza. Out lo squalificato Mangraviti e gli infortunati Bastoni e Siano.

Tra gli irpini Simic è squalificato, mentre il cavallo di ritorno Izzo ne avrà per oltre un mese a causa di un guaio muscolare. Ecco le probabili formazioni agli ordini dell’arbitro Di Marco di Ciampino.

