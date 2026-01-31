Diretta Avellino-Cesena 0-0 live

2’ pt. Sessanta secondi e prima chance per il Cesena: Frabotta sfonda e crossa, Olivieri va di testa ma non la colpisce bene e non trova la porta

4’ pt. Klinsmann mette in corner un cross di Sounass destinato a Missori, partito in evidente fuorigioco. Concesso l’angolo con Palumbo che scambia e poi calcia in porta: Klinsmann blocca sereno il tiro alto e centrale

Temperatura di 12° e cielo nuvoloso sullo stadio Partenio. Non è prevista pioggia. Il terreno di gioco appare in perfette condizioni.

Il Cesena scende ad Avellino (ore 15) per rialzare la testa dopo l’immeritato stop casalingo contro il Bari. Verso la volata finale di mercato, in attesa delle ufficializzazioni degli arrivi di Cerri in attacco e Corazza sulle corsie laterali, la rosa ancora non è stata rinforzata e c’è il dubbio legato a Blesa, che appare sul piede di partenza. Out lo squalificato Mangraviti e gli infortunati Bastoni e Siano.