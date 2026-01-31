Diretta Avellino-Cesena 0-0 live

AVELLINO-CESENA 0-0
AVELLINO (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Enrici, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Palmiero, Sounas, Sala; Biasci, Patierno. In panchina: 1 Iannarilli, 53 Sassi, 19 Reale, 21 Armellino, 78 Milani, 39 Besaggio, 45 Pane, 7 Tutino, 10 Russo, 11 D’Andrea. Allenatore: Raffaele Biancolino.
CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Piacentini, Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Frabotta; Shpendi, Olivieri. In panchina: 39 Fontana, 40 Ferretti, 16 Amoran, 18 Guidi, 23 Magni, 6 Arrigoni, 35 Zamagni, 70 Francesconi, 29 Diao, 75 Galvagno. Allenatore: Michele Mignani.
ARBITRO: Di Marco di Ciampino.
NOTE: Spettatori 8.000 circa. Angoli 1-0 per l’Avellino.
4’ pt. Klinsmann mette in corner un cross di Sounass destinato a Missori, partito in evidente fuorigioco. Concesso l’angolo con Palumbo che scambia e poi calcia in porta: Klinsmann blocca sereno il tiro alto e centrale
3’ pt. TRAVERSA DI OLIVIERI. Cesena a un passo dal gol, ma il sinistro di Olivieri dal limite, su assist di Berti, si schianta contro la traversa. E’ il 12° legno della stagione
2’ pt. Sessanta secondi e prima chance per il Cesena: Frabotta sfonda e crossa, Olivieri va di testa ma non la colpisce bene e non trova la porta
1’ pt. Si parte. Primo pallone per l’Avellino
Tutto pronto al Partenio
In avvicinamento alla palla al centro, sotto la curva dei tifosi di casa è stata deposta una corona di fiori per Sharon Maccanico, campionessa di hip hop avellinese scomparsa in Nuova Zelanda.