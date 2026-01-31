Blesa-Cesena, addio burrascoso: lo spagnolo oggi in tribuna, poi andrà in Portogallo VIDEO

Jalen Blesa appena uscito dal pullman senza borsa ad Avellino
E’ addio burrascoso tra Jalen Blesa e il Cesena. L’attaccante spagnolo, ieri obbligato suo malgrado ad andare ad Avellino con la squadra, in mattinata ha forzato ulteriormente la mano per andarsene e sarà accontentato. Il Cesena ha deciso di lasciarlo in tribuna al Partenio e di cederlo al Rio Ave, club portoghese che, come anticipato sul Corriere Romagna in edicola questa mattina, aveva tentato il sorpasso sul Philadelphia Union. Con Blesa, che il Cesena in estate aveva scoperto in un campionato di estrema periferia come quello georgiano (alla Dinamo Batumi), che ha spinto forte negli ultimi giorni per andare in Portogallo. L’offerta fatta questa mattina dal Rio Ave (1,7 milioni più bonus) ha superato quella del Philadelphia Union e spinto il Cesena a cederlo.

Oggi il Cesena annuncerà il terzino Tommaso Corazza e domani in Romagna arriverà il centravanti Alberto Cerri. Poi, con Celia in uscita, si cercherà un ultimo acquisto: o un’altra punta (facendo partire Diao) o una mezzala/trequartista con qualche gol nelle corde. Spetterà a Fusco e a Mignani “guidare” l’ultima scelta per non fare uscire il Cesena indebolito da questo mercato, in cui ha ceduto anche Adamo.

