Dagli ultras di Cesena e Mantova 5.500 euro per gli alluvionati

Oltre 5mila euro raccolti per gli alluvionati dagli ultras del Cesena nella gara contro il Mantova. “Con queste poche righe - si legge in una nota - ci teniamo a ringraziare tutti coloro che hanno contributo alla raccolta fondi per l’alluvione di domenica 29 settembre in occasione di Cesena-Mantova. L’importo totale raccolto ammonta a 5.500 euro: nelle prossime settimane comunicheremo come verranno distribuiti e consegnati. Un ringraziamento anche al Coordinamento Club Cesena che ha organizzato la raccolta anche in tutti gli altri settori dello stadio e ai ragazzi di Mantova che hanno contributo in massa al banchetto nel settore ospiti. Tin Bota Romagna!”.

L’iniziativa si unisce a quella della società, che ha devoluto parte dell’incasso di domenica scorsa agli alluvionati.