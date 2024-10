Il Cesena ha devoluto oltre diecimila euro dell’incasso del match con il Mantova all’Associazione Traversara in Fiore e annuncia: “Mercoledì 16 ottobre una seconda iniziativa”

Oltre diecimila euro per l’Associazione Traversara in Fiore: ecco quanto e a chi il Cesena Fc ha deciso di devolvere parte dell’incasso della partita contro il Mantova di domenica scorsa: “Il Cesena Fc - si legge nel comunicato - desidera ringraziare tutti i tifosi presenti sugli spalti dell’Orogel Stadium-Dino Manuzzi in occasione del match contro il Mantova per la loro numerosa partecipazione, una fantastica risposta del popolo bianconero che ha permesso di raccogliere oltre 10.000 € da destinare alle persone colpite dall’alluvione. La presente somma sarà devoluta interamente all’Associazione Traversara in Fiore per contribuire all’acquisto di beni di prima necessità per i residenti colpiti dall’alluvione del 19 settembre 2024 e sostenere il ripristino degli edifici danneggiati dall’esondazione del Lamone. L’Associazione Traversara in Fiore è un ente no profit attivo da oltre quarant’anni sul territorio traversarese e si occupa di promuovere lo sviluppo educativo, ricreativo e culturale della comunità attraverso l’organizzazione di iniziative, manifestazioni, concerti e seminari sul territorio; oltre a promuovere attività educative per gli istituti scolastici della frazione e sostenere l’assistenza post-scolastica per le scuole elementari. A fronte della criticità della situazione tuttora esistente nell’area traversarese, il Cesena Fc sta lavorando alla definizione di una serie di iniziative benefiche per continuare a supportare le persone e le famiglie che stanno vivendo sulla propria pelle le drammatiche conseguenze della recente alluvione. Il primo appuntamento si terrà mercoledì 16 ottobre, presso la Clubhouse dell’Orogel Stadium, e vedrà la partecipazione di calciatori, dipendenti e partner del Cavalluccio che si ritroveranno insieme ai rappresentanti dei vari club dei tifosi bianconeri e ai volontari dell’Associazione Traversara in Fiore per una serata da trascorrere tutti insieme, con l’obiettivo di raccogliere ulteriori fondi per sostenere la ripartenza della frazione di Traversara”.