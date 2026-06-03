Cesena, Nick Aiello: “L’area sportiva e la campagna abbonamenti vanno su binari separati”

Nella sala stampa del Manuzzi, il Cesena ha presentato la campagna abbonamenti 2026-2027. Parte oggi pomeriggio alle ore 15 presso la Club House la nuova campagna “Il Cesena è negli occhi di chi lo guarda”, presentata dal VP of Operations del Cesena Fc, Nick Aiello: “Come proprietà è la nostra quinta campagna abbonamenti, un traguardo numericamente importante. È un progetto ambizioso che ha coinvolto varie aree della società. Con orgoglio abbiamo voluto mantenere gli stessi prezzi per i vecchi abbonati per premiare la passione dei nostri tifosi che sempre ci hanno fatto sentire il loro sostegno. Spero che tutti apprezzino il nostro lavoro. Siamo fiduciosi nel riscontro da parte dei nostri tifosi. Molti attendono notizie sul piano sportivo, come club da settimane stiamo lavorando per fare le scelte giuste e a breve annunceremo tutte le novità. L’area sportiva e la campagna abbonamenti vanno su binari separati”.

Gianluca Rossi l’artefice del bel video promozionale: “Guardare e vedere una partita del Cesena sono cose diverse. I bambini guardano i giocatori come dei supereroi, mentre molti giovani lo vedono come un video gioco. Da questi concetti nasce il video della campagna abbonamenti”.

Claudia Gatti, responsabile marketing: “Già da inizio 2026 avevamo in mente di mantenere gli stessi prezzi. Una importante novità riguarda il pacchetto famiglia che può comprendere un nonno o una nonna. Novità sono previste anche per il “Fans Village”.