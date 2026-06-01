Abbonamenti Cesena 2026-27: ecco i prezzi

Il Cesena Fc ha scelto di mantenere invariati i prezzi degli abbonamenti per tutti i tifosi che rinnoveranno la propria tessera rispetto alla scorsa stagione. “Una decisione - riferisce la società in una nota - che vuole essere un riconoscimento concreto a chi, anno dopo anno, sceglie di esserci. Nessun aumento, nessuna sorpresa: chi era abbonato nel 2025/26 ritroverà esattamente le stesse tariffe anche per il campionato Serie BKT 2026/27. Inoltre, chi rinnoverà l’abbonamento con il servizio Hospitality nei settori Distinti Inferiori, Distinti Superiori e Tribuna potrà farlo a un prezzo ridotto rispetto alla stagione passata, con un risparmio del 10% sulla tariffa intera vigente lo scorso anno”.

Gli abbonamenti per il campionato Serie BKT 2026/27 non saranno più sottoscrivibili presso la sede del Coordinamento Clubs Cesena di Via Veneto 19, ma il punto vendita fisico si sposta presso la Club House dell’Orogel Stadium-Dino Manuzzi situata in Via Marche.

Dotata di ampio parcheggio riservato ai tifosi e completamente climatizzata, la nuova sede della biglietteria bianconera permetterà a tutti i nuovi abbonati di sottoscrivere la propria tessera stagionale con la massima tranquillità.

Sono confermate le promozioni e le riduzioni di prezzo che avevano già caratterizzato la campagna abbonamenti della stagione sportiva 2025/2026: restano, infatti, attive le tariffe agevolate per Donne, Over 65, Under 14, Invalidi oltre il 50% e Militari in tutti i settori dell’Orogel Stadium-Dino Manuzzi.

A queste ultime si aggiunge la categoria Under 18 che fissa un nuovo e vantaggioso prezzo per tutte le ragazze ed i ragazzi tra i 14 e i 17 anni, che potranno usufruire di una tariffa fissa in ogni settore dello stadio. Quest’ultima agevolazione permetterà a tutti gli adolescenti di sottoscrivere l’abbonamento stagionale con un risparmio tra il 30% e il 40%.