Abbonamenti Cesena 2026-27: ecco i prezzi

Il Cesena Fc ha scelto di mantenere invariati i prezzi degli abbonamenti per tutti i tifosi che rinnoveranno la propria tessera rispetto alla scorsa stagione. “Una decisione - riferisce la società in una nota - che vuole essere un riconoscimento concreto a chi, anno dopo anno, sceglie di esserci. Nessun aumento, nessuna sorpresa: chi era abbonato nel 2025/26 ritroverà esattamente le stesse tariffe anche per il campionato Serie BKT 2026/27. Inoltre, chi rinnoverà l’abbonamento con il servizio Hospitality nei settori Distinti Inferiori, Distinti Superiori e Tribuna potrà farlo a un prezzo ridotto rispetto alla stagione passata, con un risparmio del 10% sulla tariffa intera vigente lo scorso anno”.