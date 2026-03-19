Cesena, il presidente Aiello: “Tutti gli occhi del mondo sono su di noi. Cole un rischio? Se non rischi, non guadagni”

Dopo le parole del nuovo allenatore Ashley Cole, il presidente del Cesena John Aiello è intervenuto in collegamento da remoto dagli Stati Uniti: “Sono orgoglioso di dare benvenuto ad Ashley. Siamo fortunati ad avere uno come lui che alzerà livello della squadra. Ringrazio anche Mignani che ha fatto tanto in questi due anni. La scelta di Cole è per il futuro del Cesena, non solo per il presente, ma per la squadra e per la valorizzazione dei nostri giovani. Tutti gli occhi del mondo sono su di noi e ci sarà visibilità ai nostri sponsor”.

Quella di Cole non è stata una scelta frettolosa? “Forse non era il tempo giusto, ma è arrivata questa opportunità. So che è un rischio, come quando abbiamo fatto quattro anni fa questo investimento sul Cesena, ma se non si rischia non si guadagna”.

I tempi della scelta di cambiare allenatore hanno fatto discutere: “Quando si è deciso di cambiare, abbiamo contattato tanti allenatori italiani e stranieri, anche americani. Cole ci è stato indicato da amico di Melby. Noi vogliamo una squadra che giochi bene per i nostri tifosi, vogliamo fare giocare i nostri giovani dopo i vari Berti, Francesconi e Shpendi con cui abbiamo vinto il campionato di serie C. Tutto questo anche per fare plusvalenza e sviluppare la società”.