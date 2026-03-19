Il Cesena alla scoperta di Ashley Cole: “Volevo dare subito la mia impronta, ho chiesto troppo ai giocatori”

Il Cesena al Manuzzi presenta il nuovo corso di Ashley Cole, il nuovo tecnico che ha debuttato con una rovinosa sconfitta (3-0) a Mantova. “Dopo aver visto il pareggio col Frosinone - ha detto il tecnico inglese - la mia idea era dare subito la mia impronta, cambiare stile. Vedo i giocatori molto duttili. Il mio errore è stato chiedere troppo ai calciatori, anche rispetto al cambio di ruolo di qualcuno. Ma io devo cambiare qualcosa: non posso giocare a cinque e aspettare. Come squadra e come società dobbiamo fare di più di tutto questo”.