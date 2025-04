Cesena, il ministro Abodi si allena al Manuzzi con i ragazzi del “Calcio Integrato” VIDEO GALLERY

Dopo la visita ai cantieri degli impianti sportivi cittadini, il ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Abodi ha derogato del tutto al canovaccio istituzionale. Insieme al sindaco Enzo Lattuca e all’assessore Christian Castorri ha raggiunto l’Orogel Stadium Dino Manuzzi, ha indossato divisa di allenamento del Cesena FC ed è sceso in campo insieme ai ragazzi del Calcio Integrato. Per il ministro una piccola partitella, qualche corsa e tanti sorrisi insieme ai giovani atleti speciali. All’allenamento hanno partecipato, come di consueto, anche i ragazzi dell’Under 14 e le ragazze dell’Under 15 del club bianconero. Immancabili, emozionati, sorridenti e, forse più euforici del propri figli, i tanti genitori dei ragazzi seduti sugli spalti.