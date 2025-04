Il ministro Abodi: “Cesena un modello di valorizzazione dello sport, il centro di Martorano esempio virtuoso di collaborazione” VIDEO GALLERY

Il ministro dello sport Andrea Abodi è a Cesena e ha visitato il cantiere del nuovo polo sportivo di Villachiaviche e la pista di atletica in via Fausto Coppi in zona ippodromo, oggetto di una profonda opera di restyling dopo la rovinosa alluvione del 2023. “Posso dire che ho visto concepire questi cantieri - ha detto Abodi - ho avuto il piacere di dare adesione alla fondazione e oggi si inizia a immaginare, e in alcuni casi si raccoglie, il frutto dell’obiettivo perseguito dalla amministrazione, che ha saputo cogliere tutte le risorse possibili e investirle in piani complessivi di riqualificazione, ristrutturazione e valorizzazione. A Cesena siamo davanti a un modello di gestione e valorizzazione dello sport e delle comunità che deve essere di grande ispirazione per la crescita dello sport nazionale”.