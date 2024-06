Cesena gelato: D’Aversa ha detto sì all’Empoli dopo l’incontro con Corsi e Gemmi a Monteboro. Mentre Toscano è già andato a Catania

Roberto D’Aversa non allenerà il Cesena. Nonostante l’accordo trovato con il direttore sportivo bianconero Artico (suo compagno di squadra al Pescara nel 2000) da quasi due settimane, nonostante avesse dato la sua parola alla proprietà americana in una conference call avvenuta nella giornata di venerdì, nonostante avesse già visitato il centro sportivo di Villa Silvia e gli uffici allo stadio Manuzzi (non firmando il contratto solo per questioni burocratiche in quanto il Cesena voleva prima risolvere il contratto con Toscano, cosa che avverrà domani), D’Aversa ha deciso di accettare l’offerta last minute arrivata dall’Empoli. Ieri sera c’è stata una prima telefonata, oggi un lungo summit a Monteboro, quartier generale degli azzurri, che si è concluso da poco con una fumata bianca. Il presidente Corsi e il nuovo direttore sportivo Gemmi hanno trovato l’accordo su tutta la linea con D’Aversa, che a questo punto si è promesso (anche) all’Empoli, con cui firmerà solo dopo che il club toscano avrà risolto con Davide Nicola, diretto al Cagliari.

Il Cesena resta con il cerino in mano e già da ora Artico dovrà iniziare a cercare il tecnico, visto che Toscano, che domani firmerà in via telematica la risoluzione del contratto davanti ad un consulente del lavoro, è già a Catania per accordarsi con gli etnei.