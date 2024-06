Lunedì molto agitato in casa Cesena: D’Aversa sta incontrando i dirigenti dell’Empoli e starebbe per rimangiarsi l’accordo chiuso venerdì con il Cavalluccio

La voce emersa ieri sera su un tentativo dell’Empoli di strappare D’Aversa al Cesena, che Artico aveva a caldo archiviato come notizia non vera, si sta invece rivelando come un’autentica trattativa. Al punto che D’Aversa, che non più tardi di venerdì aveva dato la sua parola definitiva al Cesena e aveva anche parlato con i proprietari americani, in giornata è a Empoli per incontrare il presidente Fabrizio Corsi, che lo vuole portare a tutti i costi nel club toscano. L’incontro alle ore 17.25 tra D’Aversa e l’entourage dell’Empoli è ancora in corso, informano i giornalisti toscani. I quali sostengono che siano state gettate le basi affinché l’ex tecnico del Lecce scelga l’Empoli e lasci per strada il Cesena.

Che ci fosse qualcosa lo si era capito già in mattinata, con la grande agitazione dell’ambiente bianconero, che considera ormai archiviata la questione allenatore e attendeva D’Aversa domani in sede per le firme. Domani, invece, D’Aversa potrebbe essersi rimangiato la parola e firmare con l’Empoli, mentre il Cesena domattina davanti al consulente del lavoro firmerà la risoluzione del contratto in essere con Mimmo Toscano, che lui sì, non si è rimangiato la parola data al Catania e questa mattina è andato in Sicilia per sistemare i dettagli del contratto “due+uno” (fino al 2026 con estensione al 2027 in caso di promozione) identico a quello che firmò 24 mesi fa a Cesena.