Cesena, dopo il caso-Curto la Fifa colpisce ancora: 7 giornate all’ex Juve Bentancur per razzismo e il motivo è incredibile

Marco Curto ha esaurito la sua squalifica di 5 turni per avere paragonato a Jackie Chan il giocatore del Wolverhampton Haee Chan Whang in una amichevole estiva. Ora la Fifa... colpisce ancora con una maxi-squalifica per razzismo all’ex Juve Rodrigo Bentancur. Una presunta battuta a sfondo razzista sul compagno di squadra Son-Heung-min costerà ben 7 giornate di squalifica a Bentancur. Il centrocampista del Tottenham dovrebbe essere punito dalla Federcalcio inglese dopo i commenti fatti sul suo capitano in estate. Lo scorso giugno Bentancur era stato filmato mentre parlava in una clip sui social dicendo che i sudcoreani “sembrano tutti uguali” in un’intervista condotta in spagnolo e apparsa nel programma televisivo uruguaiano “Por La Camiseta”.