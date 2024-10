Cesena, la Fifa ha respinto l’appello di Curto

Niente da fare. L’appello di Marco Curto contro la squalifica di cinque giornate è stato respinto dal Fifa Appeal Commitee. Questo il comunicato ufficiale del Cesena. “Il Fifa Appeal Committee ha respinto il ricorso presentato da Marco Curto avverso il provvedimento di squalifica emesso dalla Fifa Disciplinary Committee, confermando la decisione adottata in primo grado. Il calciatore, tramite il proprio legale, promuoverà ricorso alla Court of Arbitration for Sport con richiesta di sospensione della sanzione fino al termine del giudizio. Il Cesena Fc resta fiducioso che, nel successivo grado di giudizio, il proprio tesserato possa dimostrare la non punibilità della propria condotta.”