Calciomercato Cesena, L’ultimo annuncio del Cavalluccio è per l’arrivo del centravanti Alberto Cerri

L’ultimo annuncio del giorno, ma non del calciomercato invernale visto che tra mercoledì e giovedì arriverà anche lo svincolato Giacomo Vrioni, è quello di Alberto Cerri, centravanti che darà una nuova dimensione al Cesena: “Cesena Fc comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Como 1907 le prestazioni sportive dell’attaccante Alberto Cerri. Il nuovo calciatore del Cavalluccio ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028. Classe 1996, Cerri cresce nel settore giovanile del Parma Calcio fino ad esordire in Serie A con la prima squadra gialloblù nella stagione 2012-2013. Nel 2015-2016 si trasferisce al Cagliari Calcio, tra le cui fila conquista la vittoria del campionato e la promozione in massima serie, mentre nella stagione seguente passa alla Spal, conquistando un’altra vittoria del torneo ed una nuova promozione in Serie A. Dopo due esperienze con Pescara Calcio e AC Perugia, nel 2018 Cerri ritorna ad indossare la maglia del Cagliari Calcio, raccogliendo 50 presenze in Serie A, prima di trasferirsi al Como 1907 con cui conquista una nuova promozione in massima serie nella stagione 2023-2024. Fino ad oggi, il nuovo attaccante del Cavalluccio ha collezionato 90 presenze in Serie A e 175 presenze in Serie B, a cui si aggiungono 60 reti e oltre 30 assist nelle due competizioni. In bianconero Cerri indosserà la maglia numero 7. Benvenuto in Romagna Alberto!”.