Calciomercato Cesena, Il Cavalluccio ha deciso di raddoppiare gli attaccanti italo-albanesi: dalla Mls è in arrivo Giacomo Vrioni

Sarà Giacomo Vrioni, 27 anni compiuti a ottobre, l’ultimo arrivo in casa Cesena. Ma, essendo svincolato dopo l’esperienza in Mls, non sarà annunciato oggi. Prima di mettere nero su bianco, dovrà sottoporsi alle visite mediche previste nei prossimi giorni. Italo-albanese come Shpendi, nato a San Severino Marche come Fabrizio Castori, Vrioni è stato un giocatore di Filippo Fusco già alla Juve Next Gen. Con l’Entella che ha fatto partire Fumagalli e Russo ma non Debenedetti, che era in cima alla lista bianconera, il Cesena si è orientato su un attaccante svincolato dopo l’esperienza americana al New England Revolutions prima (dal 2022 al 2024: 78 presenze, 22 gol) e al Montreal negli ultimi 12 mesi. Che sono stati decisamente negativi in quanto condizionati da tre infortuni, due muscolari e uno ad un gomito, che gli hanno permesso di giocare appena 9 partite di Mls (411 minuti complessivi e 3 gol) e un match di Canadian Championship (con gol decisivo contro il Toronto).

Vrioni, che ha 2 presenze in Serie A con la Juventus e che in Serie B ha giocato solo per 18 mesi con il Venezia tra il 2018 e il gennaio 2020 con 28 gare complessive e una rete, ha vissuto la sua migliore stagione in Austria, nel Tirol con 19 gol in 28 partite.