Calciomercato Cesena, Gaetano Castrovilli è arrivato in sede: a breve le visite mediche insieme ad Alberto Cerri

Gaetano Castrovilli è arrivato a Cesena alle 11.30 e si è subito recato nella sede di via Spadolini, all’interno del piazzale dell’Orogel Stadium-Dino Manuzzi, per fare la sua conoscenza con il mondo bianconero. Il centrocampista, che compirà 29 anni tra due settimane e che nel 2021 si è laureato campione d’Europa con la nazionale italiana, a breve raggiungerà Alberto Cerri per le visite mediche di rito fissate per le 12.30. Nel pomeriggio saranno annunciati. Prima di loro arriverà l’annuncio dell’ingaggio dell’esterno Tommaso Corazza, che le visite le ha già sostenute venerdì e che domenica mattina ha svolto il primo allenamento con i nuovi compagni.