Calciomercato Cesena, Primo annuncio del giorno: Tommaso Corazza vestirà la maglia bianconera numero 27

Il Cesena ha annunciato il primo rinforzo del mercato di gennaio, che arriva in questo ultimo giorno di trattative. “Cesena Fc comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 dal Bologna Fc le prestazioni sportive del difensore Tommaso Corazza. Classe 2004, Corazza cresce nel settore giovanile del Bologna Fc e con la maglia rossoblù fa il proprio esordio in Serie A nell’agosto 2023, all’età di diciannove anni, raccogliendo nove presenze durante la sua prima stagione in massima serie. Dopo aver debuttato anche in Champions League, nel gennaio 2025 si trasferisce a titolo temporaneo alla Salernitana, tra le cui fila colleziona 13 presenze, un gol e quattro assist nel corso del girone di ritorno dello scorso campionato di Serie B. Nella prima parte della stagione attualmente in corso, Corazza indossa la maglia del Pescara, con la quale realizza tre gol e due assist in 15 presenze. Per la sua avventura in bianconero ha scelto la maglia numero 27. Benvenuto in Romagna, Tommaso!”.