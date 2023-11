Calcio C, il Cesena è primo, ma che tristezza la maleducazione finale

La vittoria per 3-0 sulla Lucchese conferma il Cesena al primo posto in una domenica finita male dal punto di vista della civiltà allo stadio. Più di cento (e anche più) ragazzini dei distinti invadono alla fine (dov’erano genitori e accompagnatori?), con 2 o 3 che dalla tribuna vanno a fare gestacci ai giocatori e ai tifosi della Lucchese, costringendo i dirigenti della Digos in tribuna ad intervenire. Una scena finale bruttissima al termine di un pomeriggio di calcio ricco di pathos e di emozioni.