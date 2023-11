Calcio C, diretta Cesena-Lucchese 3-0 live FINALE

CESENA-LUCCHESE 3-0 CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Pieraccini, Prestia, Silvestri; Adamo, Francesconi, De Rose, Donnarumma; Shpendi, Saber (1’ st T. Berti); Ogunseye (13’ st Giovannini, 39’ st Varone). In panchina: 34 Veliaj, 61 Siano, 3 Pitti, 13 Coccolo, 26 Piacentini, 24 Pierozzi, 25 David, 6 Bumbu, 77 Nannelli, 99 Amadori. Allenatore: Domenico Toscano. LUCCHESE (3-4-2-1): Chiorra; Sabbione, Tiritiello (6’ st Merletti), Benassai; Quirini (36’ st Rizzo Pinna), Cangianiello, Gucher, De Maria; Tumbarello (21’ st Djibril), Russo; Magnaghi (36’ st Magnaghi). In panchina: 1 Coletta, 12 F. Berti, 2 Alagna, 3 Perotta, 4 Toma, 11 Sueva, 45 Yeboah, 77 Guadagni. Allenatore: Giorgio Gorgone. ARBITRO: Grasso di Ariano Irpino. RETI: 17’ st Pieraccini, 42’ st e 51’ st Shpendi AMMONITI: Tumbarello, Gucher, Saber e Ogunseye NOTE: Spettatori 10.101 (paganti 3.566, abbonati 6.535) per un incasso di euro 69.373,07. Angoli 5-1 per il Cesena.

Inopportuna invasione di campo al Manuzzi approfittando degli spalti senza barriere, poi la festa finale

FINISCE QUI: Cesena batte Lucchese 3-0. 51’ st. ANCORA SHPENDI, 3-0 CESENA!! Contropiede perfetto dei bianconeri, condotto magistralmente da Berti, palla a Shpendi che si crea lo spazio per calciare e segnare la doppietta personale. 49’ st. Destro di Gucher dal limite, palla a lato. 46’ st. 6 minuti di recupero. 42’ st. RADDOPPIO DEL CESENA!! Tripudio del Manuzzi per il ritorno al gol di Cristian Shpendi, che servito da De Rose dopo un recupero di Varone la piazza col destro dove Chiorra non può arrivare.

39’ st. Toscano fa durare solo 26 minuti la partita di Giovannini, sostituito da Varone. 36’ st. Doppio cambio Lucchese: fuori Quirini dentro Rizzo Pinna, dentro anche Romero per Magnaghi. 31’ st. Silvestri alza troppo la mira sul corner di Berti. 28’ st. Chance clamorosa per la Lucchese: punizione dalla sinistra, palla messa fuori su Russo che da ottima posizione al volo colpisce malissimo e spedisce sul fondo. 21’ st. Nella Lucchese entra Djibril per Tumbarello. 17’ st. CESENA IN VANTAGGIO!! Zampata vincente di Pieraccini su cross al bacio di Adamo, appena prima su corner Prestia aveva colpito prima il palo e poi il gomito di Chiorra. 15’ st. Super percussione di Adamo, che guadagna il fondo e rientra per poi farsi ribattere la conclusione, poi guadagna un corner. 13’ st. Finisce la partita di Ogunseye, al suo posto entra Giovannini. 11’ st. Missile su punizione di Gucher, altissimo. 6’ st. Non ce la fa Tiritiello, al suo posto Merletti. 5’ st. A terra Tiritiello, staff medico in campo. Nel frattempo spray a una gamba per Ogunseye. 1’ st. Pallone basso e velenoso di Berti dalla sinistra, Ogunseye non arriva di un soffio alla deviazione vincente. 1’ st. Comincia la ripresa.

1’ st. Saber resta negli spogliatoi: al suo posto Tommaso Berti. 46’ pt. Finisce qui un primo tempo in cui la Lucchese è piaciuta maggiormente rispetto al Cesena mentre non è piaciuto per nulla l’arbitro Grasso, che ha fischiato 19 falli al Cesena e 6 alla Lucchese. La decisione di Gorgone di mettersi a specchio sembrava un segno di rispetto, invece è un bel progetto di mettere in difficoltà i bianconeri, con gli esterni Quirini e De Maria altissimi a tenere Adamo e Donnarumma lontani dall’area rossonera. Il Cesena, che ha lasciato troppo la palla ai toscani (forse anche per la fatica fatta giovedì a Chiavari), sta cercando sempre e solo la palla diretta verso le punte, con Shpendi che ha avuto due chance enormi: nella prima ha sparato addosso a Chiorra anziché saltarlo nell’uno contro uno, nella seconda ha cercato il rigore invece di affondare verso la porta.

45’ pt. Un minuto di recupero

44’ pt. Cesena alle corde in questo finale: prima un affondo di Quirini fermato con una robusta ma regolare spallata in area da Silvestri, poi una iniziativa di Magnaghi con assist per Tumbarello pescato in fuorigioco

42’ pt. Duello aereo tra Ogunseye e Tiritiello: ovviamente fallo per la Lucchese e giallo per Ogunseye

40’ pt. Primo tiro in porta della Lucchese: calcia Gucher da 30 metri, blocca a terra Pisseri 39’ pt. Vergognoso fischio di Grasso a punire un anticipo pulitissimo di Cristian Shpendi sulla palla. Grasso è pericoloso: vuole fare l’attore protagonista 37’ pt. Fallo inutile di Saber su Sabbione e giallo inevitabile: è già il quinto fallo dell’italo-tunisino 33’ pt. Prima conclusione di una Lucchese comunque più frizzante del Cesena: Gucher crossa dalla trequarti, Magnaghi anticipa Pieraccini di testa ma alza

29’ pt. Shpendi costringe al fallo TIritiello: corner corto che non dà frutti 27’ pt. Altro meraviglioso cross in corsa di Adamo, solo sfiorato da Ogunseye

26’ pt. Gucher abbatte Saber con un calcione: giallo

24’ pt. Cristian Shpendi si fionda sul lancio di Saber, in area cerca il dribbling su Benassai, che lo accompagna a terra con le mani. Si prosegue: decisione che ci sta, Shpendi è caduto troppo facilmente

21’ pt. Già 11 falli fischiati contro il Cesena: direzione fin qui pessima, quella di Grasso, che alla Lucchese ha fischiato appena tre punizioni contro

20’ pt. Punizione respinta da Pieraccini, Shpendi prova a ripartire ma Tumbarello lo abbatte e si prende il primo giallo del match 19’ pt. Erroraccio di Silvestri in uscita: Quirini ruba e cerca il cross, Silvestri in qualche modo rimedia. Palla sulla trequarti e altro fischio assurdo di Grasso a regalare una punizione alla Lucchese

16’ pt. TIro di Saber deviato in corner. Calcia Adamo, Prestia stacca solo ma devia fuori. Un’altra occasionissima dopo quella di Shpendi al 6’ 15’ pt. Bianconeri un po’ sulle gambe anche per l’impegno di giovedì sera. 12’ pt. La Lucchese palleggia bene e il Cesena sta faticando a trovare le giuste distanze e le contromisure 10’ pt. L’arbitro Grasso ha già fischiato 7 falli contro il Cesena: metro di giudizio rivedibile

6’ pt. Cosa ha sbagliato Shpendi: a tu per tu con Chiorra, l’attaccante bianconero anziché saltare il portiere calcia di prima sull’assist di Francesconi e colpisce il portiere

2’ pt. Moduli speculari: 3-4-2-1 di partenza per entrambe le formazioni, con Shpendi e Saber alle spalle di Ogunseye da una parte, Tumbarello e Russo dietro Magnaghi dall’altra 1’ pt. Si parte. Calcio di inizio affidato a Magnaghi

Il Cesena attaccherà verso la curva Ferrovia Squadre in campo. Ci sarà un minuto di silenzio in memoria delle vittime della strada Sciarpata in curva Mare durante l’inno “Romagna capitale” Dopo 7 mesi e mezzo, torna in tribuna John Aiello, alla prima uscita ufficiale da presidente del Cesena. Prima della gara ha scambiato la maglia con la proprietà della Lucchese