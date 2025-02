Brescia-Cesena “gara a rischio”, la reazione del coordinamento club: “Non organizziamo la trasferta”

Dopo le limitazioni dell’Osservatorio sulla gara Brescia-Cesena, definita “a rischio” nonostante il gemellaggio tra i tifosi, il centro coordinamento club Forza Cesena ha deciso di non organizzare la trasferta di sabato 8 marzo (ore 19.30). “Dopo un’attenta valutazione - si legge in una nota - il Coordinamento Clubs Cesena ha deciso che, con le attuali condizioni, non intende organizzare la trasferta di Brescia, in programma sabato 8 marzo 2025.

L’imposizione della fidelity card per l’accesso al settore ospiti, in una partita che da sempre rappresenta un legame di amicizia e rispetto tra le due tifoserie, è una misura che riteniamo ingiustificata e penalizzante per i tifosi cesenati. La determina dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che richiama possibili situazioni di rischio, ci lascia fortemente perplessi, considerando il clima di fratellanza che da anni contraddistingue il rapporto tra la tifoseria cesenate e quella bresciana.

Il nostro ruolo è sempre stato quello di garantire a più tifosi possibile la possibilità di seguire il Cesena ovunque, e per questo rimaniamo pronti a organizzare la trasferta qualora le condizioni dovessero cambiare.

Il nostro impegno per la tutela dei diritti dei tifosi non si ferma qui. Dopo il recente ricorso al TAR della Lombardia per contestare il divieto di trasferta a Cremona, continueremo a monitorare attentamente la situazione e a difendere il nostro diritto di presenza sugli spalti.

Se vi saranno aggiornamenti, saremo i primi a garantire la possibilità di seguire il Cesena anche a Brescia. Nel frattempo, il nostro pensiero è rivolto alla squadra, che continueremo a sostenere con lo stesso cuore e la stessa passione, in casa e fuori”.