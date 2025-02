L’osservatorio definisce Brescia-Cesena “gara con profili di rischio”: obbligo di tessera nonostante il gemellaggio tra i tifosi

Una decisione molto discutibile quella dell’osservatorio alla sicurezza per le manifestazioni sportive. Sabato 8 marzo (ore 19.30) si gioca Brescia-Cesena, gara che per l’osservatorio è caratterizzata da “profili di rischio” nonostante il gemellaggio tra le tifoserie. Di conseguenza, l’Osservatorio suggerisce di attuare la sola vendita dei biglietti nel solo settore ospiti per i tifosi del Cesena residenti in provincia di Forlì-Cesena muniti di tessera del tifoso. Si tratta di un “invito” al Gos, ma è scontato che venga recepito come una direttiva da osservare.