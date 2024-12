Atalanta-Cesena, Mignani fa turnover: “L’obiettivo è non andare a fare una gita”

Straordinari di coppa Italia Frecciarossa per il Cesena, in campo mercoledì alle 18.30 a Bergamo per gli ottavi di finale in casa della corazzata Atalanta. cosmì Michele Mignani in conferenza stampa: “C siamo conquistati la possibilità di giocare una partita bellissima. L’obiettivo è quello di non andare a fare una gita. Quella di domani è una partita che ci dà delle possibilità per provare qualcosa. L’infortunio di Shpendi? Può succedere che un giocatore non stia bene, Cristian è fondamentale per noi ma siamo pronti a giocare le partite che saranno senza di lui”.

Il turnover sarà ampio in omaggio al campionato e Mignani lo fa capire: “Noi dobbiamo fare una valutazione, abbiamo molte partite, bisogna gestire i minuti dei ragazzi. Questa è una partita che mi agevola perché andrà in campo chi ha avuto meno minutaggio. L’Atalanta non ha seconde linee, ha 22 titolari. Tutti vorrebbero giocare questa partita e anche per un allenatore essere nella panchina di fianco a quella di Gasperini è un privilegio”. A parte Shpendi, sono tutti convocati.