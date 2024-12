Mercoledì 18 dicembre (ore 18.30) vanno in scena gli ottavi di finale di Coppa Italia a Bergamo tra Atalanta e Cesena. La formula prevede una sfida secca con rigori in caso di parità al 90’ (senza supplementari). La gara sarà trasmessa in diretta su Italia 1 e in streaming su sportmediaset.it e Mediaset Infinity.