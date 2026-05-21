Calcio Under 15, multe per offese razziste dei genitori, la Project Rimini non ci sta: “Errore dell’arbitro, noi siamo parte lesa”

Dopo la multa da parte del giudice sportivo per offese razziste da parte dei genitori ai giocatori in campo in una gara Under 15, la Project R.S. F.C. Rimini respinge tutte le accuse. Il club diretto da Adrian Ricchiuti e Francesco Scotti replica in una nota, insistendo su un errore dell’arbitro durante il match contro il Montescudo: “La società prende atto del comunicato ufficiale relativo alle gare finali Under 15 del 17/05/2026 e respinge con assoluta fermezza qualsiasi accusa o riferimento a comportamenti di natura razzista attribuiti al proprio pubblico sostenitore. Project R.S. F.C. Rimini si dissocia completamente da ogni forma di discriminazione, razzismo o comportamento offensivo, valori che non appartengono né rappresentano in alcun modo la nostra società, i nostri tesserati, le famiglie e tutte le persone che quotidianamente fanno parte del nostro ambiente sportivo. Il club promuove inclusione, rispetto, educazione e fair play, attraverso attività sportive e sociali rivolte ai giovani, basate sui principi fondamentali dello sport e della convivenza civile. Pur rispettando le decisioni degli organi competenti, Project R.S. F.C. Rimini ritiene che gli organi vigilanti siano stati mal indirizzati da una errata interpretazione del Direttore di Gara e da una sua errata valutazione, non individuando chiaramente gli individui che hanno offeso. Il calciatore a cui sono state indirizzate le offese è un tesserato della Project RS. La società sottolinea inoltre di ritenersi parte lesa in questa vicenda, in quanto il nome e l’immagine del club vengono inevitabilmente associati a episodi che non rispecchiano la cultura e i valori costruiti nel tempo con serietà e impegno. La società continuerà con determinazione il proprio percorso educativo e sportivo, ribadendo il proprio impegno contro ogni forma di discriminazione”.