Verso il derby Unieuro-Fortitudo, appello delle due società: “Un tifo corretto fuori e dentro il palazzetto”

Le due società nelle scorse settimane hanno collaborato insieme per evitare un divieto di trasferta, consentendo ad almeno 450 tifosi bolognesi di accedere alla sfida di domenica al Pala Galassi. Ora Fortitudo e Pallacanestro 2.015 si uniscono in un appello nel nome della civiltà e della maturità dei tifosi.

“Le società Pallacanestro Forlì 2.015 e Fortitudo Pallacanestro Bologna 103 - si legge nella nota dei due club - liete della presenza della tifoseria ospite all’Unieuro Arena in occasione di Unieuro Forlì - Flats Service Fortitudo Bologna, intendono rivolgere congiuntamente un appello ad entrambe le tifoserie richiamando tutti coloro che assisteranno alla partita ad un comportamento corretto fuori e dentro al palazzetto. La Questura di Forlì ha concesso la presenza della tifoseria ospite in virtù della maggiore collaborazione di entrambe le società, che saranno responsabili della sicurezza e garanti del regolare svolgimento dell’evento. Per tutti, tifosi e società, si tratta di una preziosa opportunità che varrà come test per valutazioni future da parte degli organi competenti. Eventuali comportamenti non congrui peseranno quindi sulle decisioni future”

Il settore ospiti è tutto esaurito, il parterre riempito per il 95%, mentre tutto il resto dell’Unieuro Arena per il quale è concessa la vendita, esclusa quindi l’area di sicurezza attorno al settore ospiti, risulta venduto per l’85%. Si ricorda che la biglietteria dell’Unieuro Arena osserverà i seguenti orari:

Venerdì 11 aprile 17.30 - 19.30

Sabato 12 aprile 10.00 - 12.00

Domenica 13 aprile 10.00 - 12.00 e dalle ore 19.00

La vendita dei tagliandi è vietata ai residenti nella provincia di Bologna ed è soggetta alla presentazione di un documento di identità.