Forlì-Bologna, il derby di basket e uno spiraglio di normalità. Il prefetto: «Via libera ai tifosi grazie alla collaborazione con le società»

Seppur con accesso contingentato e biglietti nominali, i tifosi bolognesi della Fortitudo potranno assistere all’atteso incontro con l’Unieuro che si disputerà domenica al Palafiera a Forlì. Sono infatti 450 i biglietti che i sostenitori bolognesi potranno acquistare per vedere l’atteso derby ma la vendita viene fatta sotto i massimi controlli. Il biglietto, oltre ad essere nominale e dunque legato alla presentazione del documento di identità, viene gestito dal club biancoblu al quale dovranno rivolgersi i tifosi fortitudini per potersi sedere nelle gradinate del settore ospiti escludendo la vendita online. L’elenco dei tifosi sarà, infine, comunicato alla Questura di Forlì. Anche se l’attenzione è massima poiché si tratta di una partita attesissima dalle due tifoserie, la scelta presa è stata attentamente ponderata e frutto di scelte che mirano a garantire la massima sicurezza.

«L’ultima ratio è vietare la trasferta ai tifosi – spiega il prefetto, Rinaldo Argentieri –. A Forlì è una scelta che ho fatto per due volte: la prima, l’anno scorso, sempre in occasione della partita contro la Fortitudo e più recentemente per l’incontro, sempre di basket, contro il Rimini».

Quella di non interdire ai tifosi l’accesso al palazzetto era una decisione auspicata dallo stesso prefetto proprio dopo il divieto di trasferta comminato ai tifosi riminesi il 19 gennaio scorso.

Determinante a far prendere, questa volta, una scelta diversa è stato il confronto proficuo tra le forze dell’ordine e le due società sportive forlivese e bolognese. «La partita è sempre a rischio poiché sappiamo bene che non è scoppiato l’idillio tra le due tifoserie che sono rivali – spiega Argentieri – ma con il questore, Claudio Mastromattei, ci siamo confrontati per vedere se c’erano alternative ai provvedimenti più pesanti. Abbiamo verificato che c’è un grosso senso di responsabilità da parte delle due società a collaborare con la Questura in modo da non arrivare al provvedimento di divieto di trasferta ai tifosi. Abbiamo dunque verificato la consapevolezza delle due società e il loro elevato senso di responsabilità». Oltre alla limitazione dei biglietti disponibili per i tifosi bolognesi che è circoscritta al settore ospiti, è stato predisposto anche l’aumento del numero degli steward. «Quello che mi ha convinto in questo senso e ci ha fatto scrivere all’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive che si poteva soprassedere – rimarca il Prefetto – è proprio questo clima di piena collaborazione da parte delle due società. Ci sarà naturalmente un impegno forte da parte delle forze di Polizia perché comunque vogliamo che sia una giornata veramente di sport sereno. L’incontro è considerato a rischio ma mi sono sentito di percorrere questa strada in sicurezza».

I biglietti per l’incontro che si svolgerà alle 20, sono in vendita da ieri. Inoltre, così come disposto dalla Questura, il tratto di via Punta di Ferro compreso tra le rotonde di via Cervese e via Camporesi, verrà chiuso al traffico a partire dalle 18.30.