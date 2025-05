Play-off Serie A2, Unieuro sconfitta in gara 1 a Cividale (90-85): si torna in campo martedì

Debutto sfortunato per l’Unieuro Forlì nel primo turno dei play-off. Con il risultato definitivo di 90-85 sono i padroni di casa della Ueb Gestesco Cividale ad aggiudicarsi il primo round della tripla sfida valevole per gara 1 dei quarti di finale della post season.

Non solo la vittoria della partita, i friulani si attestano anche il miglior marcatore del match: Lamb Doron con 24 punti segnati. Per i romagnoli ex aequo in fase realizzativa dove il play americano Demonte Harper e la guardia corata Toni Perkovic chiudono la gara con 18 punti.

Il parziale al meglio dei tre vede, dunque, gli uomini di coach Stefano Pillastrini in vantaggio per 1-0. Le due squadre torneranno in campo, sempre sul parquet del PalaGestesco martedì 13 maggio alle ore 20:30, con i ragazzi di coach Martino chiamati a riscattare la sconfitta. Per giocarsi tutto in gara 3 alla Unieuro Arena venerdì 16 maggio allo stesso orario.