Play-off Cividale-Unieuro: ecco il calendario dei quarti di finale

Da giovedì 8 maggio verrà aperta la prevendita per gara 3 in programma venerdì 16 maggio alle ore 20.30 all’Unieuro Arena. La vendita sarà aperta a tutti, abbonati e non abbonati. Fino a lunedì 12 maggio gli abbonati avranno diritto di prelazione sul proprio posto. Oltre tale termine i posti non occupati saranno soggetti alla libera vendita. Nel caso di eventuale vittoria in trasferta in Gara 1 o eventuale vittoria in Gara 2, per Gara 4, in programma domenica 18 maggio alle ore 18.00 all’Unieuro Arena, il diritto di prelazione riservato agli abbonati sarà esteso alle giornate di mercoledì 14, giovedì 15 e venerdì 16 maggio.

Prevendita attiva presso la sede della Pallacanestro Forlì 2.015 in viale Filippo Corridoni n.10 nei giorni di giovedì 8 e venerdì 9 maggio dalle 9.00 alle 12.30 e da lunedì 12 a venerdì 16 maggio dalle 9.00 alle 12.30

L’acquisto sarà possibile anche in tutte le rivendite autorizzate Vivaticket e nelle ricevitorie Sisal.

Sarà possibile acquistare il biglietto online dalla App della Pallacanestro Forlì 2.015 (nella sezione Biglietteria > “Salta la Fila”) oppure al seguente link https://bit.ly/TickOL-2425 dalla piattaforma VivaTicket.