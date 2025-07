Nicosanti: “Unieuro, due gare a porte chiuse un danno enorme, con i tifosi credo che si possa ripartire in modo sereno” VIDEO

L’Unieuro Forlì ha presentato la sua campagna abbonamenti per la stagione 2025-2026 : “Ci sono aumenti minimi per le fasce popolari - ha sottolineato il presidente Giancarlo Nicosanti - andando in continuità col passato e ci aspettiamo una buona risposta dai tifosi”.

Dopo i due derby contro Rimini a porte chiuse, i gruppi dei tifosi organizzati minacciano di non seguire più la squadra nelle gare casalinghe, è possibile ricucire questo strappo? “Noi come società - evidenzia Nicosanti - non abbiamo avuto atteggiamenti particolari rispetto al tifo organizzato. Nel nostro comunicato, dopo i fatti gravissimi avvenuti a Rimini, abbiamo voluto esaltare il 99% dei nostri tifosi che ci hanno seguito da sempre. Con questo 99% noi non abbiamo nulla, poi c’è una sparuta minoranza per la quale starà alle autorità prenderre provvedimenti. Resta il danno di due gare a porte chiuse ai play-off: un danno enorme, economico ma soprattutto sportivo. Ora spero che si possa ripartire in modo sereno, dialogando e trovando punti di incontro”.

Ci sono iniziative per i giovani al palazzetto? “C’è un settore dedicato alle nuove generazioni con tariffe accessibili. Siamo consapevoli che dobbiamo avere i ragazzi di oggi al nostro fianco”.