Abbonamenti Unieuro Forlì 2025-2026: la novità è il settore “cuore biancorosso” dedicato ai giovani

L’Unieuro Forlì ha presentato la campagna abbonamenti per la stagione 2025-2026. La novità di quest’anno è il settore “cuore biancorosso” dedicato ai giovani. I tifosi con meno di 22 anni avranno l’abbonamento scontato del 50% in questo settore, sconto che per gli over 30 sarà del 40%.

Al gm Renato Pasquali, il compito di entrare nel merito della campagna: “Partiamo dal dato certo, che sono i 2.260 abbonati della scorsa stagione, ai quali abbiamo dedicato un’attenzione particolare. C’è qualche novità, grazia anche al fatto che con il restyling del palazzetto ogni poltroncina è numerata. Questo ci ha consentito di numerare anche il settore giallo e di dividerlo in tre zone: due centrali e la curva. All’interno della curva abbiamo ricavato un contenitore “cuore biancorosso” dove i giovani potranno godere di condizioni vantaggiose rispetto agli altri ambiti del settore giallo. Si tratta di 168 posti ai quali gli under 22 potranno abbonarsi con il 50% di sconto e gli Under 30 con il 40% di sconto. Per quanto riguarda il resto abbiamo di fatto mantenuto le stesse riduzioni della scorsa stagione. Abbiamo concesso il 50% di sconto agli studenti universitari in tutto il settore giallo ed il 20% nel resto del palazzetto; abbiamo mantenuto la tariffa Family, con vantaggio per le famiglie numerose. Avremo poi nel corso della stagione delle promozioni dedicate ai giovani giocatori delle società di basket del territorio forlivese, in modo da coinvolgere sempre di più il pubblico giovane e garantire il futuro anche al nostro tifo.”