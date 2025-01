“Se vietare è la vostra soluzione, restare fuori è la nostra decisione”. Gli ultras della Pallacanestro 2.015 Forlì non entreranno al Pala Galassi per il derby contro Rimini in solidarietà con i “cugini”, colpiti dal divieto di trasferta dopo l’assalto a un circolo a Bellaria nello scorso novembre.

Nel volantino emesso dagli ultras biancorossi si legge. “Notti insonni a preparare coreografie, striscioni, sfottò... mesi di attesa per quei 40 minuti che valgono metà stagione. Resteremo fuori anche per rimarcare il silenzio assordante con cui la società ha accettato tutto questo. Stesso discorso per la amministrazione e i politicanti cittadini: anche la vostra mancanza di rispetto non passerà inosservata. Il Palafiera non è uno spazio per fare propaganda”.