Pesaro-Rimini, derby di basket senza ultras: la curva di casa protesta contro il divieto di trasferta per i tifosi romagnoli

Trasferta vietata ai tifosi riminesi nel derby di Pesaro: per solidarietà con gli eterni rivali, anche gli ultras di casa diserteranno la sfida. La Curva Marco Piccoli ha deciso di non partecipare alla prossima partita contro Rimini. La curva, composta dai gruppi organizzati Sailor Proud, Nucleo Biancorosso, Terrazzino, Via Kolbe e Lifestyle, ha annunciato che non entrerà al Palas, sostenendo che le nuove regole rappresentano un attacco alla libertà dei tifosi. I gruppi organizzati ritengono inaccettabile il divieto di trasferta per i tifosi non residenti nella provincia di Pesaro Urbino. Questo divieto esclude quindi non solo i rivali, ma anche i tifosi della Vuelle che, pur vivendo al di fuori della provincia, avrebbero voluto assistere a un derby atteso da lungo tempo. “Un’atmosfera carica di storia ed emozioni che ogni tifoso avrebbe voluto vivere,” recita il comunicato.