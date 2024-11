Niente trasferta a Pesaro per i tifosi di Rimini: la capolista senza supporters al derby di basket

La Prefettura di Pesaro ha disposto il divieto di trasferta per i tifosi di Rimini al derby di domenica (ore 18) in casa del Carpegna Prosciutto. Nonostante l’appello del sindaco Jamil Sadegholvaad, la capolista di coach Dell’Agnello non avrà l’appoggio dei suoi tifosi in una sfida da sempre molto sentita. Per la gara di domenica è stata autorizzata la vendita dei biglietti per i soli residenti della provincia di Pesaro e Urbino.

In una nota emessa nel primo pomeriggio: “Rivierabanca Basket Rimini prende atto dalla comunicazione ricevuta dalla Prefettura di Pesaro riguardante il divieto di trasferta per i tifosi riminesi. Dispiace enormemente per i tanti appassionati che avrebbero preso parte a questa trasferta che mancava da tanti anni e soprattutto dispiace per il Barrio (la nostra tifoseria organizzata) che era già pronta a fare sentire il proprio calore anche nella vicina Pesaro. Una decisione che penalizza un’intera città ed una tifoseria che si è sempre dimostrata corretta, coinvolgente e inclusiva: basti vedere quello che succede ogni domenica al Flaminio e in tutte le trasferte effettuate in questi ultimi anni. Come sempre, accetteremo le decisioni imposte e siamo convinti che la nostra squadra avrà un motivo in più per regalare un’altra soddisfazione alla città di Rimini. Infine, cogliamo l’occasione per ringraziare il nostro Sindaco Jamil Sadegholvaad per l’impegno profuso nel tentativo di fare in modo che la trasferta venisse autorizzata”.