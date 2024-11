Il sindaco di Rimini: “Non vietate la trasferta ai nostri tifosi al derby di basket a Pesaro”

Domenica si gioca una sfida storicamente molto sentita a Pesaro tra i padroni di casa del Carpegna Prosciutto contro RivieraBanca Rimini. Il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad in un post sui social auspica che non venga vietata la trasferta ai tifosi riminesi: “E’ in queste ore nell’aria, proveniente ormai da più fonti, la possibile decisione della Prefettura di Pesaro di impedire la trasferta dei tifosi riminesi di RBR per il derby cestistico dell’Adriatico. Pur nel rispetto delle competenze e dell’autonomia delle Istituzioni, non ho timore di affermare che questa scelta sarebbe del tutto sbagliata. E non si tratta semplicemente di una difesa di ufficio nei confronti dei tanti appassionati di basket e soprattutto verso una città dalla storia sportiva sana come Rimini. Impedire la trasferta significa frustrare la gioia di tante ragazze e ragazzi, famiglie, tifosi appassionati anche con qualche capello bianco, che in maniera entusiastica stanno partecipando al sogno del team di Dell’Agnello.

Vietare la visione della partita vuol dire anche dare uno schiaffo al basket italiano che in questa occasione ritrovava un derby storico della nostra pallacanestro che, anni fa, era caratterizzato magari da sfotto’ ma sempre da una enorme passione che era propellente puro per questo sport. Non è con i no e con i divieti che si alimenta lo sport. Bisogna trovare il modo, la maniera, le soluzioni organizzative per far sì che il basket, lo sport rimangano la gioia di intere comunità. Se prevalesse la paura allora anche qui dovremo rassegnarci a stare in casa davanti a un televisore? Il futuro sono palazzetti mezzi vuoti e diretta TV? Mi pare che in questo caso si dia una risposta sbagliata magari anche a comprensibili preoccupazioni. Spero ci siano i margini per un ripensamento. Se così sarà io per primo ringrazierò pubblicamente per la possibilità che si svolga questo attesissimo derby con una degna cornice di pubblico”.