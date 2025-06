Pollone da Forlì verso Rimini. Piccoli è il sogno di Martino, RivieraBanca vuole tenersi Camara

Ufficializzato il ritorno di Kadeem Allen, ora l’Unieuro Forlì ha bisogno di trovare, tra gli italiani, anche uno o due esterni con tiro da fuori, anche perché saluteranno sia Cinciarini, sia Pollone che dopo tre anni, potrebbe proseguire alla Fortitudo o più probabilmente Rimini.

In quel ruolo a Forlì si parla di Matteo Piccoli, promosso sia con Cremona che con Cantù, ma i costi sono elevati, ma ancora più urgente e non facile da reperire, è lo scorer italiano in uscita dalla panchina. Pietro Aradori è forse solo un sogno proibito. In area invece salgono le quotazioni per la conferma di Angelo Del Chiaro cui potrebbe essere affiancato un pivot con tanti centimetri dalla propria. Piacciono i 212 di Luca Possamai, scivolato a 11° in primavera a Cantù, ma concupito anche da Cento e i 216 del 23enne sudsudanese Mabor Dut Biar in uscita da Napoli. Tornando a Rimini, Gora Camara potrebbe restare un’altra stagione e sarebbe un gran colpo.