Sorpresa Unieuro: Kadeem Allen torna a Forlì

Unieuro, che sorpresa: la società annuncia il ritorno di Kadeem Allen, che tornerà a infiammare il Pala Galassi a distanza di un anno. “La Pallacanestro Forlì 2.015 - si legge nella nota del club biancorosso - ha il piacere di comunicare di aver raggiunto l’accordo contrattuale con l’atleta Kadeem Allen, play/guardia classe ‘93 di 191 cm, che torna quindi a vestire la maglia biancorossa dopo la stagione 2023/24, nella quale, il nativo di Wilmington ed ex Boston Celtics e New York Knicks, ha conquistato la Coppa Italia, a Roma, battendo in finale la Fortitudo Bologna”.

Nella regular season 2023/24 Kadeem ha viaggiato nel girone rosso a 15.95 punti di media in 29.81 minuti di utilizzo, per attestarsi poi sempre sulla doppia cifra anche nella fase ad orologio. Ma al di là dei punti, delle giocate e del talento, la determinazione e soprattutto lo spirito di sacrificio con il quale Kadeem scendeva in campo hanno fatto sì che si stringesse un forte legame con la società e con la piazza, come ha dimostrato la volontà del giocatore di rimanere al fianco dei compagni per tutta la post season, nonostante il grave infortunio occorso nell’ultima giornata di stagione regolare a Latina. Terminata la riabilitazione negli Stati Uniti, a gennaio 2025 Kadeem è sceso nuovamente in campo, in LBA, a Pistoia, dove ha disputato 7 partite a 11 punti di media e confezionato un high stagionale di 19 punti messi a segno con l’Olimpia Milano il 13 aprile scorso. Ora Kadeem è pronto per difendere nuovamente i colori della sua amata Forlì!”.

Felice il presidente Giancarlo Nicosanti: “In un mercato difficile come mai si era visto in questi ultimi anni, riuscire ad avere ancora con noi un campione come Kadeem Allen è un risultato estremamente importante sia per la società che per i nostri tifosi che ne hanno apprezzato la forza e la classe”.

Così il general manager Renato Pasquali: “Un addio mai completato e un ritorno fortemente voluto. Sono ancora vivi nella nostra mente il suo attaccamento alla squadra (la finale di Coppa Italia giocata, e vinta, con una caviglia infortunata...), il suo senso di responsabilità e la sua professionalità. Solitamente gli stranieri si scelgono dopo aver completato il roster degli italiani ma per Kadeem abbiamo infranto le regole.”

Chiusura per il coach Antimo Martino: “Ovviamente felice per il ritorno di Kadeem per un accordo che si è concretizzato velocemente nel momento in cui abbiamo capito che l’interesse di lavorare ancora insieme era reciproco. Conosciamo il valore del giocatore per quello che ha fatto vedere a Forlì, confermandolo anche in A1 nella parte finale dello scorso campionato. Oltre al valore tecnico, le qualità umane e la mentalità con cui scende in campo ogni domenica sono elementi fondamentali con cui vogliamo affrontare anche la prossima stagione.”