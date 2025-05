Dopo gli scontri del derby di basket, la solidarietà del mondo ultras: i riminesi contro la proposta di “daspo” a vita per i forlivesi

“Ci vuole il daspo a vita”. Così la Pallacanestro 2.015 Forlì dopo gli incidenti di Rimini prima di gara-2 che hanno portato fino alle porte chiuse al Pala Galassi per gara-3 di ieri e gara-4 di domenica. I tifosi della curva di Forlì hanno protestato contro la società biancorossa con un comunicato e nelle ultime ore è anche arrivata la solidarietà dei rivali di Rimini, con due striscioni pubblicati dalla pagina Facebook “Not occasional fans”. Un corto circuito totale in una semifinale destinata purtroppo a passare alla storia per tanti motivi che non c’entrano nulla con lo sport. I due striscioni sono stati esposti davanti al bar teatro degli scontri dei giorni scorsi.