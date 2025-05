Nuovo video sugli scontri a Rimini, la Pallacanestro Forlì: «Ci vuole il Daspo a vita» VIDEO

FORLI’. «La Pallacanestro Forlì 2.015 non ci sta e intende prendere fermamente le distanze dai deprecabili fatti accaduti nell’imminenza di gara 2 a Rimini», con una nota diffusa oggi la società di basket chiede il Daspo permanente per chi si rende responsabile di azioni come quella di Rimini che fra le altre cose ha determinato le prossime partite a porte chiuse. «Fatti ascrivibili ad incivili atti di rilevanza penale, che nulla hanno a che fare con il sano tifo forlivese, che rappresenta il 99% dei nostri supporters, né con lo sport in generale. Un atto di aggressione che andrebbe punito con l’applicazione del Codice penale! Una piccola minoranza di soggetti si è permessa di brandire spranghe e catene aggredendo delle persone, così infangando il nome della nostra società, coinvolgendo indirettamente le migliaia di veri tifosi biancorossi e umiliando una città intera che per lo sport ha una visione ed un rispetto completamente diversi».

«La Pallacanestro Forlì 2.015», continua la nota, «non ci sta ad associare questi atti vergognosi all’evento partita, che da sempre va inteso come un momento di condivisione di quei valori propri dello sport di cui la società si è sempre fatta promotrice, come dimostrano anche le tante iniziative benefiche collegate ai match casalinghi. Rendersi protagonisti di atti inqualificabili come quelli di Rimini non è supportare la propria squadra ma bensì creare un danno, sia dal punto di vista dell’immagine che economico, che alla fine dovrà sopportare la Pallacanestro Forlì. Vuol dire vanificare il lavoro di una società che quotidianamente dedica tempo e risorse affinché i tifosi possano divertirsi e godersi uno spettacolo sano e sicuro. Di fronte a quanto accaduto, la Pallacanestro Forlì 2.015 esorta tutti i propri e veri tifosi a prendere le distanze da queste persone e dai loro comportamenti, condannandoli con fermezza. Questi soggetti vanno esclusi, A VITA, dal nostro palazzo e da ogni sport in generale in quanto non hanno nulla a che fare con passione, sportività e amore per la propria squadra e per lo sport. Per questo motivo la Pallacanestro Forlì 2.015 farà la propria parte continuando a collaborare con le forze dell’ordine al fine di individuare i responsabili ed allontanarli per sempre e chiederà che venga loro applicato il DASPO PERMANENTE!»