In seguito ai disordini che si sono verificati tra tifosi della Rbr Rimini e dell’Unieuro Forlì in occasione del derby di basket di martedì 27 maggio 2025, le autorità hanno deciso di far disputare gara-tre dei play off promozione in programma venerdì sera e le eventuali partite successive a porte chiuse senza pubblico.

Ecco un nuovo video degli scontri