Basket, si presenta col biglietto al derby a porte chiuse “la mia protesta civile contro una decisione assurda”

Il giornalista Fabrizio Rappini ha mantenuto la promessa: dopo la protesta manifestata pubblicamente contro le decisione di Prefetto e Questore, nonostante i divieti, ieri si è presentato al PalaGalassi con il suo biglietto, chiedendo di entrare per assistere alla partita. «Ovviamente non mi hanno fatto entrare ma ho ricevuto la solidarietà di tante persone - afferma - che mi hanno stretto la mano e ringraziato per la mia protesta su giornali e social. La mia è stata una protesta civile contro una decisione assurda».