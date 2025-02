Andrea Costa, tutto come previsto: il club ufficializza il ritorno di Vecchi in panchina

Tutto come previsto. L’Up Andrea Costa Imola in una nota comunica di aver raggiunto un accordo con Federico Vecchi come nuovo capo allenatore dei biancorossi per il resto della stagione 2024-2025 di Serie B Nazionale.

Per il bolognese classe 1976 è un ritorno sulla panchina di Imola nel quale si era già seduto dal 2011 al 2014, prima come vice in Serie A2 e poi come Head Coach in Dna Gold, alternando al ruolo di allenatore in prima squadra quello di responsabile delle formazioni giovanili.

Vecchi inizia la sua carriera nel 1999/2000, nel settore giovanile del Calderara Basket, prima di passare alla Virtus Bologna per tre stagioni. Successivamente ricoprirà il ruolo di vice allenatore a Castel San Pietro (B2) e Gira Ozzano (B1), affiancando a quello in prima squadra alcuni incarichi importanti nei settori giovanili di Castello e BSL San Lazzaro. Le tre stagioni successive Federico Vecchi è capo allenatore del Castiglione Murri, con cui conquista la promozione in C1 e un titolo di campione regionale “Under 17”, prima della chiamata dalla Legadue per affiancare Alberto Martelossi a Ferrara nel 2010/11. Seguono le esperienze a Imola e Forlì, poi il ritorno alla Virtus Bologna in qualità di responsabile del settore giovanile fino al 2019 dove vince scudetti e si aggiudica il titolo di campione d’Italia Under 18 Eccellenza nel 2017.

Reduce da qualche annata a capo del settore giovanile del Basket Ravenna e dall’ultima esperienza da vice allenatore di Cividale in Serie A2, ruolo raggiunto anche grazie agli splendidi risultati ottenuti con l’U19 Eccellenza friulana, unica squadra della regione a disputare il girone eliminatorio veneto concluso a pari punti con vivai di team di A1 come Trento e Treviso, coach Vecchi è pronto a tornare a Imola per guidare la sua Andrea Costa.